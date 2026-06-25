Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradi
Yevropaning yirik avtomobil giganti hisoblangan Stellantis konserni tarkibidagi Vauxhall brendi yaqin kelajakda oʻzining mustaqilligini oshiradi va Britaniya bozoriga moslashtirilgan oʻziga xos modellarni ishlab chiqarishda koʻproq muhandislik erkinligiga ega boʻladi. Bu qaror kompaniya oʻz investitsiyalarini eng daromadli brendlarga yoʻnaltirishni rejalashtirayotgan bir paytda, Vauxhallʼning kelajagi borasidagi shubhalarga chek qoʻydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri xabariga koʻra, Opel rahbari Florian Huettl Vauxhall brendi guruh tarkibida "juda aniq" rolga ega ekanligini taʼkidladi. Garchi Stellantis oʻzining asosiy eʼtiborini Peugeot, Ram, Jeep va Fiat kabi global brendlarga qaratishini eʼlon qilgan boʻlsa-da, Britaniyaning tarixiy markasi boʻlgan Vauxhall oʻz mavqeini saqlab qoladi.
Britaniya yoʻllari uchun maxsus yondashuvVauxhall 1970-yillarning boshidan buyon Germaniyaning Opel brendi bilan birlashgan holda faoliyat yuritib keladi va uzoq vaqt davomida uning modellari Opel avtomobillarining shunchaki oʻng rulga oʻtkazilgan varianti boʻlib kelgan. Yangi strategiyaga koʻra, endilikda Vauxhall muhandislari Buyuk Britaniyaning oʻziga xos yoʻl sharoitlarini hisobga olgan holda avtomobillarni modernizatsiya qilish huquqiga ega boʻladilar.
Florian Huettlʼning soʻzlariga koʻra, kompaniya Vauxhall jamoasi bilan birgalikda maxsus loyiha ustida ishlamoqda. Bu loyiha doirasida avtomobillarning shassisi va boshqaruv tizimi Britaniya yoʻllarining holatidan kelib chiqib sozlanadi. Maʼlumki, Buyuk Britaniya yoʻllari Germaniyadagi avtobanlarga qaraganda ancha murakkab va notekis boʻlib, bu osma tizimga alohida talablar qoʻyadi.
Bozordagi raqobat va istiqbollarHozirgi vaqtda Vauxhall modellari, xususan Corsa va Frontera krossoveri Buyuk Britaniyada eng koʻp sotiladigan oʻnta avtomobil qatoriga kiradi. Shunga qaramay, brend oʻz vatanida Stellantis guruhiga kiruvchi boshqa bir marka — Peugeot bilan kuchli raqobatga duch kelmoqda. Muhandislik erkinligining berilishi Vauxhallʼga oʻziga xoslikni qaytarish va xaridorlar ehtiyojiga yaxshiroq javob berish imkonini beradi.
Stellantis tarkibidagi brendlarning yangi iyerarxiyasi quyidagicha koʻrinish olmoqda:
- Global brendlar (eng yuqori investitsiya): Peugeot, Ram, Jeep va Fiat;
- Maxsus brendlar (mahalliy bozorga yoʻnaltirilgan): DS (Fransiya) va Lancia (Italiya);
- Mintaqaviy yetakchilar: Opel (Germaniya) va Vauxhall (Buyuk Britaniya).
…