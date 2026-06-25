Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradi

·0·Avto
Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradi

Yevropaning yirik avtomobil giganti hisoblangan Stellantis konserni tarkibidagi Vauxhall brendi yaqin kelajakda oʻzining mustaqilligini oshiradi va Britaniya bozoriga moslashtirilgan oʻziga xos modellarni ishlab chiqarishda koʻproq muhandislik erkinligiga ega boʻladi. Bu qaror kompaniya oʻz investitsiyalarini eng daromadli brendlarga yoʻnaltirishni rejalashtirayotgan bir paytda, Vauxhallʼning kelajagi borasidagi shubhalarga chek qoʻydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri xabariga koʻra, Opel rahbari Florian Huettl Vauxhall brendi guruh tarkibida "juda aniq" rolga ega ekanligini taʼkidladi. Garchi Stellantis oʻzining asosiy eʼtiborini Peugeot, Ram, Jeep va Fiat kabi global brendlarga qaratishini eʼlon qilgan boʻlsa-da, Britaniyaning tarixiy markasi boʻlgan Vauxhall oʻz mavqeini saqlab qoladi.

Britaniya yoʻllari uchun maxsus yondashuv

Vauxhall 1970-yillarning boshidan buyon Germaniyaning Opel brendi bilan birlashgan holda faoliyat yuritib keladi va uzoq vaqt davomida uning modellari Opel avtomobillarining shunchaki oʻng rulga oʻtkazilgan varianti boʻlib kelgan. Yangi strategiyaga koʻra, endilikda Vauxhall muhandislari Buyuk Britaniyaning oʻziga xos yoʻl sharoitlarini hisobga olgan holda avtomobillarni modernizatsiya qilish huquqiga ega boʻladilar.

Florian Huettlʼning soʻzlariga koʻra, kompaniya Vauxhall jamoasi bilan birgalikda maxsus loyiha ustida ishlamoqda. Bu loyiha doirasida avtomobillarning shassisi va boshqaruv tizimi Britaniya yoʻllarining holatidan kelib chiqib sozlanadi. Maʼlumki, Buyuk Britaniya yoʻllari Germaniyadagi avtobanlarga qaraganda ancha murakkab va notekis boʻlib, bu osma tizimga alohida talablar qoʻyadi.

Bozordagi raqobat va istiqbollar

Hozirgi vaqtda Vauxhall modellari, xususan Corsa va Frontera krossoveri Buyuk Britaniyada eng koʻp sotiladigan oʻnta avtomobil qatoriga kiradi. Shunga qaramay, brend oʻz vatanida Stellantis guruhiga kiruvchi boshqa bir marka — Peugeot bilan kuchli raqobatga duch kelmoqda. Muhandislik erkinligining berilishi Vauxhallʼga oʻziga xoslikni qaytarish va xaridorlar ehtiyojiga yaxshiroq javob berish imkonini beradi.

Stellantis tarkibidagi brendlarning yangi iyerarxiyasi quyidagicha koʻrinish olmoqda:

  • Global brendlar (eng yuqori investitsiya): Peugeot, Ram, Jeep va Fiat;
  • Maxsus brendlar (mahalliy bozorga yoʻnaltirilgan): DS (Fransiya) va Lancia (Italiya);
  • Mintaqaviy yetakchilar: Opel (Germaniya) va Vauxhall (Buyuk Britaniya).
Ushbu oʻzgarishlar Stellantis portfelini optimallashtirish va har bir brendning oʻz bozoridagi daromadligini oshirishga qaratilgan. Vauxhall uchun berilayotgan bu "erkinlik" soʻnggi 40 yil ichida brend tarixidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Hozircha qaysi model birinchi boʻlib yangilangan muhandislik yondashuvi asosida ishlab chiqarilishi ochiqlanmagan.

StellantisVauxhallOpelAvtomobilBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBugun, 10:51Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiChery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiBugun, 09:57Yevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiYevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiBugun, 04:23Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiYangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiBugun, 03:52Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiSkoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiKecha, 23:26Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiKecha, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi