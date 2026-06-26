JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadi
Britaniyaning mashhur JLR (Jaguar Land Rover) konserni oʻzining biznes strategiyasini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Kompaniya rahbariyati yillik investorlar anjumanida ommaviy premium avtomobillar bozorini, yaʼni raqobat oʻta kuchli boʻlgan "qirgʻinbarot maydonlarni" tark etishini eʼlon qildi. Endilikda ishlab chiqaruvchi asosiy eʼtiborni yanada qimmatroq va eksklyuziv SUV modellariga qaratadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu strategik oʻzgarish kompaniyaning soʻnggi moliyaviy hisobotlaridagi pasayish bilan bevosita bogʻliq. Ixbt.com nashrining maʼlumotlariga koʻra, mart oyida yakunlangan moliyaviy yilda JLR atigi 200 million funt sterling miqdorida soliqdan oldingi foyda koʻrgan. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning shu davrida ushbu koʻrsatkich 2,5 milliard funt sterlingni tashkil etgan edi. Foydaning bunday keskin kamayishi brendni oʻz yondashuvlarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.
Sifat miqdordan ustunJLR endi sotilgan avtomobillar soni ortidan quvmaslikni afzal koʻrmoqda. Kompaniya strategiyasi mijozlarni oʻz yoʻltanlamaslarining yanada qimmatroq va yuqori texnologiyali versiyalariga yoʻnaltirishga asoslanadi. Bu degani, Range Rover, Defender va Discovery kabi modellar qatorida arzonroq komplektatsiyalar kamayib, aksincha, lyuks darajadagi modifikatsiyalar koʻpayadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham JLR mahsulotlari, xususan Range Rover va Land Rover Defender modellari oʻzining yuqori nufuzi bilan ajralib turadi. Kompaniyaning yangi strategiyasi mahalliy bozordagi narxlarga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Brendning hashamatli segmentga toʻliq oʻtishi uning premium klassdagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Ekspertlarning fikricha, bunday qadam JLR uchun xatarlarni kamaytirishga yordam beradi. Ommaviy bozorda raqobatlashish uchun katta resurslar va doimiy narxlar urushi talab etiladi. Hashamatli segmentda esa marja ancha yuqori boʻlib, har bir sotilgan avtomobildan olinadigan sof foyda kompaniya byudjetini tezroq tiklash imkonini beradi.
Shu bilan birga, kompaniya elektrlashtirish jarayonini ham toʻxtatib qoʻymoqchi emas. Yangi qimmatbaho modellar qatorida gibrid va toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi premium SUVlar asosiy oʻrinni egallashi kutilmoqda. Bu esa JLR brendiga nafaqat boy mijozlarni jalb qilish, balki global ekologik standartlarga moslashish imkonini ham beradi.
…