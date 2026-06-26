JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadi

·16·Avto
JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadi

Britaniyaning mashhur JLR (Jaguar Land Rover) konserni oʻzining biznes strategiyasini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Kompaniya rahbariyati yillik investorlar anjumanida ommaviy premium avtomobillar bozorini, yaʼni raqobat oʻta kuchli boʻlgan "qirgʻinbarot maydonlarni" tark etishini eʼlon qildi. Endilikda ishlab chiqaruvchi asosiy eʼtiborni yanada qimmatroq va eksklyuziv SUV modellariga qaratadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu strategik oʻzgarish kompaniyaning soʻnggi moliyaviy hisobotlaridagi pasayish bilan bevosita bogʻliq. Ixbt.com nashrining maʼlumotlariga koʻra, mart oyida yakunlangan moliyaviy yilda JLR atigi 200 million funt sterling miqdorida soliqdan oldingi foyda koʻrgan. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning shu davrida ushbu koʻrsatkich 2,5 milliard funt sterlingni tashkil etgan edi. Foydaning bunday keskin kamayishi brendni oʻz yondashuvlarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.

Sifat miqdordan ustun

JLR endi sotilgan avtomobillar soni ortidan quvmaslikni afzal koʻrmoqda. Kompaniya strategiyasi mijozlarni oʻz yoʻltanlamaslarining yanada qimmatroq va yuqori texnologiyali versiyalariga yoʻnaltirishga asoslanadi. Bu degani, Range Rover, Defender va Discovery kabi modellar qatorida arzonroq komplektatsiyalar kamayib, aksincha, lyuks darajadagi modifikatsiyalar koʻpayadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham JLR mahsulotlari, xususan Range Rover va Land Rover Defender modellari oʻzining yuqori nufuzi bilan ajralib turadi. Kompaniyaning yangi strategiyasi mahalliy bozordagi narxlarga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Brendning hashamatli segmentga toʻliq oʻtishi uning premium klassdagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ekspertlarning fikricha, bunday qadam JLR uchun xatarlarni kamaytirishga yordam beradi. Ommaviy bozorda raqobatlashish uchun katta resurslar va doimiy narxlar urushi talab etiladi. Hashamatli segmentda esa marja ancha yuqori boʻlib, har bir sotilgan avtomobildan olinadigan sof foyda kompaniya byudjetini tezroq tiklash imkonini beradi.

Shu bilan birga, kompaniya elektrlashtirish jarayonini ham toʻxtatib qoʻymoqchi emas. Yangi qimmatbaho modellar qatorida gibrid va toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi premium SUVlar asosiy oʻrinni egallashi kutilmoqda. Bu esa JLR brendiga nafaqat boy mijozlarni jalb qilish, balki global ekologik standartlarga moslashish imkonini ham beradi.

JLRLand RoverRange RoverAvtomobilBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBugun, 08:57Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiLada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiBugun, 01:53Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariSkoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariKecha, 22:52Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Kecha, 17:56Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Kecha, 16:55JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaJCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaKecha, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi