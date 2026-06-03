Bavariya yulduzi Lennart Karl oʻz kumirlari va Lionel Messi haqida gapirdi

·114·Sport
Bavariya yulduzi Lennart Karl oʻz kumirlari va Lionel Messi haqida gapirdi
Audio versiyasi

Bavariya klubining yosh iqtidori Lennart Karl oʻzining rivojlanish yoʻlida oʻrnak boʻlayotgan futbolchilar haqida toʻxtalib oʻtdi. Yosh yarim himoyachi uchun Myunxen klubidagi uchta jamoadoshi — Michael Olise, Joshua Kimmich va Harry Kane asosiy namuna vazifasini oʻtamoqda. Karlning taʼkidlashicha, aynan ushbu yulduzlarning oʻyin uslubi va ishga boʻlgan munosabati uning kelajakdagi maqsadlarini belgilab beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lennart Karl ayniqsa Michael Olise oʻyinidan zavq olishini yashirmadi. "Michael Olise men uchun alohida futbolchi, u ham chap oyoqda harakat qiladi va maydonda men kabi pozitsiyalarni egallaydi. Uning toʻp bilan muomalasi va xotirjamligidan oʻrganadigan jihatlarim juda koʻp", — deydi 18 yoshli futbolchi Bavariya klubining rasmiy nashriga bergan intervyusida.

Shuningdek, Karl Germaniya terma jamoasi sardori Joshua Kimmich va Angliya terma jamoasi yetakchisi Harry Kane kabi professionallarning mashgʻulotlardagi intizomini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu futbolchilarning sport zalidagi mehnatsevarligi va kun tartibiga jiddiy yondashishi har qanday yosh oʻyinchi uchun katta darsdir.

Biroq, Lennart Karl uchun eng asosiy kumir baribir Lionel Messi boʻlib qolmoqda. Qiziqarli jihati shundaki, yosh futbolchi oʻyinlar vaqtida Lionel Messi tasviri tushirilgan himoya vositasidan (shit) foydalanadi. "Ha, chap oyogʻimdagi shitda Messi bor. Futbol oʻynashni boshlaganimdan beri u men uchun ideal — chap oyoq, past boʻy va toʻp bilan aqlbovar qilmas harakatlar", — deya tushuntirdi Karl.

Endilikda yosh iqtidor egasi Julian Nagelsmann boshchiligidagi Germaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida oʻzini koʻrsatishni maqsad qilgan. Guruh bosqichida nemislar Kyurasao, Kot-d'Ivuar va Ekvador terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Karl ushbu turnir orqali oʻzining xalqaro maydondagi nufuzini yanada oshirish niyatida.

BavariyaLionel MessiMichael OliseFutbolGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi