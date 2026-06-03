Bavariya yulduzi Lennart Karl oʻz kumirlari va Lionel Messi haqida gapirdi
Bavariya klubining yosh iqtidori Lennart Karl oʻzining rivojlanish yoʻlida oʻrnak boʻlayotgan futbolchilar haqida toʻxtalib oʻtdi. Yosh yarim himoyachi uchun Myunxen klubidagi uchta jamoadoshi — Michael Olise, Joshua Kimmich va Harry Kane asosiy namuna vazifasini oʻtamoqda. Karlning taʼkidlashicha, aynan ushbu yulduzlarning oʻyin uslubi va ishga boʻlgan munosabati uning kelajakdagi maqsadlarini belgilab beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lennart Karl ayniqsa Michael Olise oʻyinidan zavq olishini yashirmadi. "Michael Olise men uchun alohida futbolchi, u ham chap oyoqda harakat qiladi va maydonda men kabi pozitsiyalarni egallaydi. Uning toʻp bilan muomalasi va xotirjamligidan oʻrganadigan jihatlarim juda koʻp", — deydi 18 yoshli futbolchi Bavariya klubining rasmiy nashriga bergan intervyusida.
Shuningdek, Karl Germaniya terma jamoasi sardori Joshua Kimmich va Angliya terma jamoasi yetakchisi Harry Kane kabi professionallarning mashgʻulotlardagi intizomini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu futbolchilarning sport zalidagi mehnatsevarligi va kun tartibiga jiddiy yondashishi har qanday yosh oʻyinchi uchun katta darsdir.
Biroq, Lennart Karl uchun eng asosiy kumir baribir Lionel Messi boʻlib qolmoqda. Qiziqarli jihati shundaki, yosh futbolchi oʻyinlar vaqtida Lionel Messi tasviri tushirilgan himoya vositasidan (shit) foydalanadi. "Ha, chap oyogʻimdagi shitda Messi bor. Futbol oʻynashni boshlaganimdan beri u men uchun ideal — chap oyoq, past boʻy va toʻp bilan aqlbovar qilmas harakatlar", — deya tushuntirdi Karl.
Endilikda yosh iqtidor egasi Julian Nagelsmann boshchiligidagi Germaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida oʻzini koʻrsatishni maqsad qilgan. Guruh bosqichida nemislar Kyurasao, Kot-d'Ivuar va Ekvador terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Karl ushbu turnir orqali oʻzining xalqaro maydondagi nufuzini yanada oshirish niyatida.
…