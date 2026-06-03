Lionel Messi Ispaniyaning nufuzli mukofotiga loyiq koʻrildi

·82·Sport
Lionel Messi Ispaniyaning nufuzli mukofotiga loyiq koʻrildi
Audio versiyasi

Lionel Messi oʻzining boy sovrinlar kolleksiyasini yana bir nufuzli mukofot bilan boyitdi. Inter Miami yulduzi sport sohasidagi 2026-yilgi "Asturiya malikasi" (Princess of Asturias Award) mukofoti gʻolibi deb topildi. Ispaniyaning ushbu yuksak eʼtirofi yoʻlida u tennis afsonasi Serena Williamsning izdoshi boʻldi va butun dunyodan, jumladan, sobiq jamoasi Barselonadan tabriklarni qabul qilib oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hakamlar hayʼati Messini sport tarixidagi eng buyuk faoliyat sohibi sifatida rasman eʼtirof etdi. 38 yoshli hujumchining nafaqat maydondagi gʻayritabiiy yutuqlari, balki uning maydon tashqarisidagi taʼsiri ham alohida qayd etildi. Qarorda uning "ajoyib isteʼdodi, namunali sport yoʻli va muhtoj bolalarga taʼlim hamda tibbiy yordam koʻrsatish borasidagi xayriya ishlari" yuqori baholangan.

Barselona klubi oʻzining sobiq sardorini birinchilardan boʻlib tabrikladi. Lionel Messi faoliyatining asosiy qismini Camp Nouda oʻtkazib, La Masia akademiyasidan klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli davr yetakchisigacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtgan. Kataloniya klubi safida u 4 marta Chempionlar ligasi, 10 marta La Liga va 7 marta Ispaniya kubogida gʻolib chiqqan.

Klub rasmiy bayonotida shunday deyiladi: "Lionel Messi, 2026-yilgi 'Asturiya malikasi' mukofoti bilan tabriklaymiz. Barselona dagi afsonaviy merosingiz va klubimiz bilan erishilgan muvaffaqiyatlarga toʻla yoʻlingiz munosib eʼtirof etildi". Messining sakkizta Oltin toʻp sovrini va rekord darajadagi gollari klub tarixi bilan chambarchas bogʻliqdir.

Klub darajasidagi yutuqlardan tashqari, ushbu mukofot Messining Argentina terma jamoasi bilan erishgan zafarlarini ham aks ettiradi. 2022-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalaba va ikkita Kopa Amerika chempionligi uning xalqaro miqyosdagi maqomini yanada mustahkamladi. Mukofot tashkilotchilari Messini "futbol tarixidagi eng koʻp sovrin yutgan va maydondagi namunali xulqi bilan hurmat qozongan oʻyinchi" deb atashdi.

Lionel MessiBarselonaInter MiamiFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi