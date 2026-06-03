Lionel Messi Ispaniyaning nufuzli mukofotiga loyiq koʻrildi
Lionel Messi oʻzining boy sovrinlar kolleksiyasini yana bir nufuzli mukofot bilan boyitdi. Inter Miami yulduzi sport sohasidagi 2026-yilgi "Asturiya malikasi" (Princess of Asturias Award) mukofoti gʻolibi deb topildi. Ispaniyaning ushbu yuksak eʼtirofi yoʻlida u tennis afsonasi Serena Williamsning izdoshi boʻldi va butun dunyodan, jumladan, sobiq jamoasi Barselonadan tabriklarni qabul qilib oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hakamlar hayʼati Messini sport tarixidagi eng buyuk faoliyat sohibi sifatida rasman eʼtirof etdi. 38 yoshli hujumchining nafaqat maydondagi gʻayritabiiy yutuqlari, balki uning maydon tashqarisidagi taʼsiri ham alohida qayd etildi. Qarorda uning "ajoyib isteʼdodi, namunali sport yoʻli va muhtoj bolalarga taʼlim hamda tibbiy yordam koʻrsatish borasidagi xayriya ishlari" yuqori baholangan.
Barselona klubi oʻzining sobiq sardorini birinchilardan boʻlib tabrikladi. Lionel Messi faoliyatining asosiy qismini Camp Nouda oʻtkazib, La Masia akademiyasidan klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli davr yetakchisigacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtgan. Kataloniya klubi safida u 4 marta Chempionlar ligasi, 10 marta La Liga va 7 marta Ispaniya kubogida gʻolib chiqqan.
Klub rasmiy bayonotida shunday deyiladi: "Lionel Messi, 2026-yilgi 'Asturiya malikasi' mukofoti bilan tabriklaymiz. Barselona dagi afsonaviy merosingiz va klubimiz bilan erishilgan muvaffaqiyatlarga toʻla yoʻlingiz munosib eʼtirof etildi". Messining sakkizta Oltin toʻp sovrini va rekord darajadagi gollari klub tarixi bilan chambarchas bogʻliqdir.
Klub darajasidagi yutuqlardan tashqari, ushbu mukofot Messining Argentina terma jamoasi bilan erishgan zafarlarini ham aks ettiradi. 2022-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalaba va ikkita Kopa Amerika chempionligi uning xalqaro miqyosdagi maqomini yanada mustahkamladi. Mukofot tashkilotchilari Messini "futbol tarixidagi eng koʻp sovrin yutgan va maydondagi namunali xulqi bilan hurmat qozongan oʻyinchi" deb atashdi.
…