Florentino Peres «Real»ning omadsiz mavsumi sabablarini ochiqlab berdi

·138·Sport
Florentino Peres «Real»ning omadsiz mavsumi sabablarini ochiqlab berdi
Audio versiyasi

Madridning «Real» klubi muxlislari va jahon futboli ixlosmandlari uchun kutilmagan yangiliklar kelishda davom etmoqda. Ispaniya grandi o‘zi uchun ancha omadsiz kechgan 2025/2026 yilgi futbol mavsumini birorta ham kubok yoki nufuzli sovrinsiz yakunlashga majbur bo‘ldi. Shunday og‘ir pallada «qirollik klubi» prezidenti Florentino Peres matbuotga eksklyuziv intervyu berib, jamoaning bunday muvaffaqiyatsiz natijalarga uchraganining asl omillari haqida ochiq-oydin gapirdi.

«Bu futbolchilar yoki murabbiyning aybi emas»

Klub rahbari mag‘lubiyatlardan fojia yasash kerak emasligini va sportda bunday pasayishlar tabiiy hol ekanligini alohida ta’kidlab o‘tdi. Peresning so‘zlariga ko‘ra, omadsizlikning zamirida bir qancha jiddiy obyektiv sabablar yotibdi:

«Mavsumdagi xatolar haqida gapiradigan bo‘lsak, men doim bir fikrni takrorlayman — futbolda ham, umuman sport sohasida ham har doim faqat g‘alaba qozonishning imkoni yo‘q. To‘g‘ri, bu yil biz o‘z oldimizga qo‘ygan maqsadlarga erisha olmadik, biroq qayerda oqsaganimizni va muammolar nimada ekanligini allaqachon aniqlab oldik», — deydi Florentino Peres.

Madrid grandiga pand bergan ikki asosiy muammo

Florentino Peres jamoaning ortda qolgan yil davomida qiynalishiga sabab bo‘lgan eng asosiy tibbiy va tashkiliy omillarni sanab o‘tdi:

  • Mavsumoldi yig‘inlarining yo‘qligi: Klublar o‘rtasidagi kengaytirilgan jahon chempionati sababli jamoa yozda to‘liq va sifatli mavsumoldi tayyorgarlik jarayonini o‘tkaza olmadi. Bu esa butun yil davomida futbolchilarning jismoniy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi.

  • Jarohatlar epidemiyasi: Mavsumning dastlabki yarim yilligidayoq tarkibda qariyb 30 ta turli darajadagi jarohatlar qayd etildi. Ularning aksariyati uzoq muddatli va og‘ir jarohatlar bo‘lgani bois, hal qiluvchi bahslarda jamoaning o‘yiniga juda katta putur yetkazdi.

«Bu vaziyatda futbolchilarni yoki murabbiylar shtabini ayblash mutlaqo noto‘g‘ri. Yuqoridagi noqulayliklar zanjiri bizga xalaqit berdi. Ammo biz to‘xtab qolganimiz yo‘q, yangi mavsum chaqiriqlarini yengib o‘tish va muxlislarimizni yana g‘alabalar bilan xushnud etish uchun allaqachon tizimli ishlarni boshlab yuborganmiz», — deya qo‘shimcha qildi Peres.

Madridda prezidentlik saylovlari yaqinlashmoqda

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, madridliklar hayotida faqat maydonda emas, balki rahbariyat darajasida ham muhim o‘zgarishlar kutilmoqda. Klub ma’muriyati yaqinlashib kelayotgan yakshanba kuni, ya’ni shu yilning 7 iyun sanasida rasmiy prezidentlik saylovlari bo‘lib o‘tishini e’lon qilgan.

Ushbu mas’uliyatli lavozim uchun ikki kuchli nomzod o‘zaro kurash olib boradi:

  1. Jamoani ko‘p yillardan buyon muvaffaqiyatli boshqarib kelayotgan amaldagi prezident Florentino Peres.

  2. Ispaniyalik taniqli va yirik biznesmen Enrike Rikelme.

Saylov natijalari «Real Madrid» klubining kelasi yillardagi transfer siyosati va rivojlanish yo‘lini butunlay belgilab berishi shubhasiz.

Madridning «Real» klubidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, saylov jarayonlari va transfer oynasidagi eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PérezReal MadridFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi