Florentino Peres «Real»ning omadsiz mavsumi sabablarini ochiqlab berdi
Madridning «Real» klubi muxlislari va jahon futboli ixlosmandlari uchun kutilmagan yangiliklar kelishda davom etmoqda. Ispaniya grandi o‘zi uchun ancha omadsiz kechgan 2025/2026 yilgi futbol mavsumini birorta ham kubok yoki nufuzli sovrinsiz yakunlashga majbur bo‘ldi. Shunday og‘ir pallada «qirollik klubi» prezidenti Florentino Peres matbuotga eksklyuziv intervyu berib, jamoaning bunday muvaffaqiyatsiz natijalarga uchraganining asl omillari haqida ochiq-oydin gapirdi.
«Bu futbolchilar yoki murabbiyning aybi emas»
Klub rahbari mag‘lubiyatlardan fojia yasash kerak emasligini va sportda bunday pasayishlar tabiiy hol ekanligini alohida ta’kidlab o‘tdi. Peresning so‘zlariga ko‘ra, omadsizlikning zamirida bir qancha jiddiy obyektiv sabablar yotibdi:
«Mavsumdagi xatolar haqida gapiradigan bo‘lsak, men doim bir fikrni takrorlayman — futbolda ham, umuman sport sohasida ham har doim faqat g‘alaba qozonishning imkoni yo‘q. To‘g‘ri, bu yil biz o‘z oldimizga qo‘ygan maqsadlarga erisha olmadik, biroq qayerda oqsaganimizni va muammolar nimada ekanligini allaqachon aniqlab oldik», — deydi Florentino Peres.
Madrid grandiga pand bergan ikki asosiy muammo
Florentino Peres jamoaning ortda qolgan yil davomida qiynalishiga sabab bo‘lgan eng asosiy tibbiy va tashkiliy omillarni sanab o‘tdi:
Mavsumoldi yig‘inlarining yo‘qligi: Klublar o‘rtasidagi kengaytirilgan jahon chempionati sababli jamoa yozda to‘liq va sifatli mavsumoldi tayyorgarlik jarayonini o‘tkaza olmadi. Bu esa butun yil davomida futbolchilarning jismoniy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi.
Jarohatlar epidemiyasi: Mavsumning dastlabki yarim yilligidayoq tarkibda qariyb 30 ta turli darajadagi jarohatlar qayd etildi. Ularning aksariyati uzoq muddatli va og‘ir jarohatlar bo‘lgani bois, hal qiluvchi bahslarda jamoaning o‘yiniga juda katta putur yetkazdi.
«Bu vaziyatda futbolchilarni yoki murabbiylar shtabini ayblash mutlaqo noto‘g‘ri. Yuqoridagi noqulayliklar zanjiri bizga xalaqit berdi. Ammo biz to‘xtab qolganimiz yo‘q, yangi mavsum chaqiriqlarini yengib o‘tish va muxlislarimizni yana g‘alabalar bilan xushnud etish uchun allaqachon tizimli ishlarni boshlab yuborganmiz», — deya qo‘shimcha qildi Peres.
Madridda prezidentlik saylovlari yaqinlashmoqda
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, madridliklar hayotida faqat maydonda emas, balki rahbariyat darajasida ham muhim o‘zgarishlar kutilmoqda. Klub ma’muriyati yaqinlashib kelayotgan yakshanba kuni, ya’ni shu yilning 7 iyun sanasida rasmiy prezidentlik saylovlari bo‘lib o‘tishini e’lon qilgan.
Ushbu mas’uliyatli lavozim uchun ikki kuchli nomzod o‘zaro kurash olib boradi:
Jamoani ko‘p yillardan buyon muvaffaqiyatli boshqarib kelayotgan amaldagi prezident Florentino Peres.
Ispaniyalik taniqli va yirik biznesmen Enrike Rikelme.
Saylov natijalari «Real Madrid» klubining kelasi yillardagi transfer siyosati va rivojlanish yo‘lini butunlay belgilab berishi shubhasiz.
Madridning «Real» klubidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, saylov jarayonlari va transfer oynasidagi eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…