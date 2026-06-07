Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqda

·81·Sport
Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqda

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal yozgi transfer oynasi uchun oʻz rejalarini belgilab oldi. Mikel Arteta jamoa hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Nottingham Forest yulduzi Morgan Gibbs-White nomzodini transfer roʻyxatiga qoʻshdi. 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritgan "toʻpchilar" ustozi unvonni himoya qilish uchun tarkibni yanada kuchliroq qilish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Londonliklarning asosiy nishoni Aston Villa hujumchisi Morgan Rogers boʻlib qolmoqda. Arteta 23 yoshli futbolchining universal qobiliyatlarini yuqori baholaydi, biroq uning transferi Arsenal uchun kamida 100 million funt sterlingga tushishi mumkin. Agar Rogers transferi amalga oshmasa, Morgan Gibbs-White asosiy muqobil variant sifatida koʻrilmoqda.

Gibbs-White oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 18 ta gol urib, oʻzini koʻrsata oldi. Uning 15 ta goli Premer-ligada ingliz futbolchilari orasida Ollie Watkinsdan keyin ikkinchi koʻrsatkich boʻldi. Shuningdek, u Nottingham Forest jamoasini Yevropa ligasi yarim finaliga qadar yetaklab bordi. Shunga qaramay, futbolchi Thomas Tuchel tomonidan Angliya terma jamoasining Jahon chempionati qaydnomasiga kiritilmadi.

Ayni damda Chempionlar ligasi finalida Arsenalni magʻlub etgan PSJ ham Morgan Rogersga qiziqish bildirmoqda. Nottingham Forest xoʻjayini Evangelos Marinakis esa oʻz yetakchilarini jamoada olib qolishga harakat qilmoqda. Gibbs-White klub bilan 2028-yilgacha shartnoma imzolagan boʻlsa-da, transfer bozoridagi katta takliflar vaziyatni oʻzgartirishi mumkin.

Shu bilan birga, Forestning yana bir yulduzi Elliot Anderson ham grandlar eʼtiborida turibdi. Manchester Siti va Manchester Yunayted 100 million funtga baholanayotgan yarim himoyachi uchun kurashga qoʻshilgan. Jamoa bosh murabbiyi Vítor Pereira tarkibni saqlab qolishni istasa-da, transfer bozoridagi real vaziyatni tan olishini bildirgan.

ArsenalMorgan Gibbs-WhiteTransferlarAngliya Premer-ligasiMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Federico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiFederico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiBugun, 12:16Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziFransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziBugun, 12:13Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaPep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaBugun, 11:57Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaYuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaBugun, 11:51Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)