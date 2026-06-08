Florentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdi
Ispaniya va jahon futbolining eng qudratli jamoalaridan biri hisoblangan Madridning «Real» klubida intizorlik bilan kutilgan rahbariyat saylovlari o‘z yakuniga yetdi. Klub a’zolari va muxlislari diqqat markazida bo‘lgan ushbu siyosiy jarayonda kutilganidek amaldagi rahbar, tajribali va donishmand Florentino Peres navbatdagi yirik g‘alabasini tantana qildi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, saylovchilarning 65 foiz ovozini qo‘lga kiritgan Peres o‘z kursisini saqlab qoldi. Uning yosh va ambitsiyali raqibi, tadbirkor Enrike Rikelme esa 35 foiz ovoz to‘plashga muvaffaq bo‘ldi, xolos.
Saylov natijalari rasman e’lon qilinganidan so‘ng, "Real"ning yangi va eski rahbari OAV vakillari uchun matbuot anjumani tashkil etdi. Unda jurnalistlar Florentino Peresga uning asosiy raqibi bo‘lgan Rikelmening ko‘rsatgan qarshiligi va saylovoldi kampaniyasi haqida savol berishdi.
Hamisha o‘zining vazmin va shu bilan birga o‘tkir so‘zlari bilan ajralib turuvchi Peres bu gal ham raqibiga nisbatan ancha keskin va sovuqqon munosabat bildirdi. «Rikelme munosib raqib bo‘la oldimi? Bu borada hech qanday fikr bildira olmayman, chunki uning umuman kim ekanligini ham bilmayman», deya qisqa va lo‘nda javob qaytardi «qirollik klubi» rahbari.
Ushbu ishonchli g‘alabadan so‘ng, Florentino Peres «Real Madrid» klubi prezidenti sifatida 2030 yilga qadar o‘z lavozimida faoliyat yuritish huquqini qo‘lga kiritdi. Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, u mazkur mahobatli klubni 2009 yildan buyon uzluksiz ravishda boshqarib, uni tirik afsonaga aylantirishga ulgurdi.
Saylov oldidan Enrike Rikelme agar u g‘alaba qozonsa, dunyo futboli yulduzi Erling Xolandni Madridga olib kelishi va jamoa ruliga mashhur mutaxassis Yurgen Kloppni o‘tkazishi haqida balandparvoz va’dalar bergan edi. Biroq keyinchalik ham norvegiyalik hujumchi, ham germaniyalik murabbiyning rasmiy vakillari bu xabarlarni mutlaqo asossiz deya rad etishdi.
Madridning «Real» klubida Florentino Peres boshchiligida boshlanayotgan yangi davr, kutilayotgan dahshatli transferlar va klub hayotiga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…