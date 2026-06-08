Florentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdi

·33·Sport
Florentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdi

Ispaniya va jahon futbolining eng qudratli jamoalaridan biri hisoblangan Madridning «Real» klubida intizorlik bilan kutilgan rahbariyat saylovlari o‘z yakuniga yetdi. Klub a’zolari va muxlislari diqqat markazida bo‘lgan ushbu siyosiy jarayonda kutilganidek amaldagi rahbar, tajribali va donishmand Florentino Peres navbatdagi yirik g‘alabasini tantana qildi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, saylovchilarning 65 foiz ovozini qo‘lga kiritgan Peres o‘z kursisini saqlab qoldi. Uning yosh va ambitsiyali raqibi, tadbirkor Enrike Rikelme esa 35 foiz ovoz to‘plashga muvaffaq bo‘ldi, xolos.

Saylov natijalari rasman e’lon qilinganidan so‘ng, "Real"ning yangi va eski rahbari OAV vakillari uchun matbuot anjumani tashkil etdi. Unda jurnalistlar Florentino Peresga uning asosiy raqibi bo‘lgan Rikelmening ko‘rsatgan qarshiligi va saylovoldi kampaniyasi haqida savol berishdi.

Hamisha o‘zining vazmin va shu bilan birga o‘tkir so‘zlari bilan ajralib turuvchi Peres bu gal ham raqibiga nisbatan ancha keskin va sovuqqon munosabat bildirdi. «Rikelme munosib raqib bo‘la oldimi? Bu borada hech qanday fikr bildira olmayman, chunki uning umuman kim ekanligini ham bilmayman», deya qisqa va lo‘nda javob qaytardi «qirollik klubi» rahbari.

Ushbu ishonchli g‘alabadan so‘ng, Florentino Peres «Real Madrid» klubi prezidenti sifatida 2030 yilga qadar o‘z lavozimida faoliyat yuritish huquqini qo‘lga kiritdi. Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, u mazkur mahobatli klubni 2009 yildan buyon uzluksiz ravishda boshqarib, uni tirik afsonaga aylantirishga ulgurdi.

Saylov oldidan Enrike Rikelme agar u g‘alaba qozonsa, dunyo futboli yulduzi Erling Xolandni Madridga olib kelishi va jamoa ruliga mashhur mutaxassis Yurgen Kloppni o‘tkazishi haqida balandparvoz va’dalar bergan edi. Biroq keyinchalik ham norvegiyalik hujumchi, ham germaniyalik murabbiyning rasmiy vakillari bu xabarlarni mutlaqo asossiz deya rad etishdi.

Madridning «Real» klubida Florentino Peres boshchiligida boshlanayotgan yangi davr, kutilayotgan dahshatli transferlar va klub hayotiga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PérezReal MadridEnrique RiquelmeErling HaalandJürgen Klopp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiNyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiBugun, 13:26Joze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaJoze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaBugun, 13:11O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 12:49O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiBugun, 12:41Christian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatChristian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatBugun, 12:35Cristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaCristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)