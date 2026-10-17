Ronaldu yangi biznesga 10 million yevro sarmoya kiritdi

·51·Sport
Ronaldu yangi biznesga 10 million yevro sarmoya kiritdi

Portugaliyalik mashhur futbolchi Krishtianu Ronaldu endi mineral suv ishlab chiqarish sohasida ham o‘zini sinab ko‘rmoqchi. U yangi biznes loyihasiga 10 million yevro sarmoya kiritdi. Bu haqda «Sic Noticias» nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur loyihada futbolchining hamkori Portugaliyaning Grupo Ouhterinho kompaniyasi bo‘ladi. Kompaniya ham o‘z navbatida 10 million yevro mablag‘ ajratgan. Shu tariqa, yangi biznesga yo‘naltirilgan umumiy investitsiyalar miqdori 20 million yevroga yetgan.

Loyiha doirasida mineral suv qazib olish va ishlab chiqarishni Portugaliyaning Bragansa shahrida yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan. Zavod qurilishini yakunlash hamda yangi brendni bozorga olib chiqish ishlari 2027 yil oxirigacha amalga oshirilishi kutilmoqda.

Ronaldu suv biznesida ilk bor ish boshlayotgani yo‘q

Ma’lumot uchun, 41 yoshli Krishtianu Ronaldu 2023 yil yozida Madrid shahrida taqdim etilgan «Ursu9» suv brendining ham hammuassisi hisoblanadi. Demak, yangi sarmoya futbolchining ichimlik suvi bozoridagi faoliyatini yanada kengaytirishga qaratilgan.

Ronaldu faqat futbol maydonidagi yutuqlari bilan emas, balki sportdan tashqaridagi biznes loyihalari bilan ham e’tibor markazida bo‘lib kelmoqda. Mineral suv ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan yangi sarmoya esa uning tadbirkorlik faoliyatidagi navbatdagi qadamlardan biri bo‘ladi.

Qayd etish joiz, Krishtianu Ronaldu hozirda Portugaliya terma jamoasi safidagi gollar va o‘yinlar soni bo‘yicha jahon rekordchisi hisoblanadi. U milliy jamoa tarkibida 233 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 146 ta gol urgan.

Krishtianu RonalduGrupo OuhterinhoBragansamineral suv biznesi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdiRonaldu milliy jamoadagi janjal va Jezus bilan yuz bergan voqealar haqida bayonot berdi7 oktabr 06:59Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdiKrishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdi7 oktabr 07:04Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi7 oktabr 07:15«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiRio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi2 oktabr 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...