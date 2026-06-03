Apple Pay oʻrniga: VTB iPhone orqali kontaktsiz toʻlovni yoʻlga qoʻydi

·42·Texno
Apple Pay oʻrniga: VTB iPhone orqali kontaktsiz toʻlovni yoʻlga qoʻydi

Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PXIF-2026) doirasida VTB banki iPhone foydalanuvchilari uchun yangi kontaktsiz toʻlov xizmati ishga tushirilganini eʻlon qildi. Ushbu texnologiya Apple Pay tizimiga muqobil sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, foydalanuvchilarga smartfon yordamida xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi servis Milliy toʻlov kartalari tizimining (NSPK) “Volna” texnologiyasiga asoslangan. Xizmatdan foydalanish uchun mijozlar oʻzlarining “Mir” kartalarini “VTB Onlayn” ilovasi orqali platformaga bogʻlashlari lozim. Toʻlov jarayoni Bluetooth texnologiyasi yordamida amalga oshiriladi: foydalanuvchi iPhone qurilmasida Bluetooth’ni yoqishi, servisni ochishi va tranzaksiyani tasdiqlashi kifoya.

Bank mutaxassislarining tushuntirishicha, tizim terminal va smartfon oʻrtasida maʻlumot almashish uchun “Bluetooth Low Energy” protokolidan foydalanadi. Bu usulning asosiy afzalligi shundaki, toʻlovni amalga oshirish paytida smartfonning internetga ulangan boʻlishi shart emas. Mablagʻlar bogʻlangan kartadan yechiladi va xaridlar uchun rublda keshbek taqdim etiladi.

Hozirgi vaqtda VTB ushbu toʻlov ssenariysini oʻzining bir qator terminallarida joriy etib ulgurdi. Kelgusida bunday texnologiyani qoʻllab-quvvatlovchi qurilmalar sonini sezilarli darajada oshirish rejalashtirilgan. Bu Rossiyadagi iPhone egalari uchun Apple Pay cheklovlaridan soʻng eng qulay yechimlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

AppleiPhoneVTBTexnologiyaBluetooth
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin