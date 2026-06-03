Apple Pay oʻrniga: VTB iPhone orqali kontaktsiz toʻlovni yoʻlga qoʻydi
Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PXIF-2026) doirasida VTB banki iPhone foydalanuvchilari uchun yangi kontaktsiz toʻlov xizmati ishga tushirilganini eʻlon qildi. Ushbu texnologiya Apple Pay tizimiga muqobil sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, foydalanuvchilarga smartfon yordamida xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi servis Milliy toʻlov kartalari tizimining (NSPK) “Volna” texnologiyasiga asoslangan. Xizmatdan foydalanish uchun mijozlar oʻzlarining “Mir” kartalarini “VTB Onlayn” ilovasi orqali platformaga bogʻlashlari lozim. Toʻlov jarayoni Bluetooth texnologiyasi yordamida amalga oshiriladi: foydalanuvchi iPhone qurilmasida Bluetooth’ni yoqishi, servisni ochishi va tranzaksiyani tasdiqlashi kifoya.
Bank mutaxassislarining tushuntirishicha, tizim terminal va smartfon oʻrtasida maʻlumot almashish uchun “Bluetooth Low Energy” protokolidan foydalanadi. Bu usulning asosiy afzalligi shundaki, toʻlovni amalga oshirish paytida smartfonning internetga ulangan boʻlishi shart emas. Mablagʻlar bogʻlangan kartadan yechiladi va xaridlar uchun rublda keshbek taqdim etiladi.
Hozirgi vaqtda VTB ushbu toʻlov ssenariysini oʻzining bir qator terminallarida joriy etib ulgurdi. Kelgusida bunday texnologiyani qoʻllab-quvvatlovchi qurilmalar sonini sezilarli darajada oshirish rejalashtirilgan. Bu Rossiyadagi iPhone egalari uchun Apple Pay cheklovlaridan soʻng eng qulay yechimlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
…