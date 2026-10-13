Британия ҳукумати чат-ботлар билан муомала қилиш бўйича чеклов жорий этди

·24·Дунё
Британия ҳукумати чат-ботлар билан муомала қилиш бўйича чеклов жорий этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британияда давлат хизматчиларига сунъий интеллект чат-ботлари билан мулоқотда "илтимос" ва "раҳмат" каби сўзларни ишлатиш тақиқланди.
  • Бу чеклов ортиқча токенлар ва сервер юкламаси орқали электр ва сув сарфини камайтириш, ҳамда давлат буджетини тежаш мақсадида жорий этилди.
  • Амалдорлар энди сунъий интеллектга мурожаат қилишдан олдин вазифани ўзлари бажара оладими ёки йўқлигини аниқлаши шарт.

Буюк Британияда давлат хизматчиларининг сунъий интеллект чат-ботлари билан ишлаш тартибига кутилмаган қатъий чеклов киритилди. Ҳукумат томонидан қабул қилинган янги кўрсатмага кўра, амалдорларга нейротармоқлар билан суҳбатда хушмуомалалик қилиш, жумладан, «илтимос» ва «раҳмат» каби сўзларни ишлатиш расман тақиқланди.

Дастлаб кулгили туйилиши мумкин бўлган ушбу қарор ортида улкан молиявий харажатлар ва глобал экологик муаммолар ётибди.

Бир оғиз «раҳмат» нега пул туради ва табиатга зарар етказади?

Сунъий интеллект тизимлари инсон онгига эмас, балки улкан ҳисоблаш алгоритмларига асосланган:

  • Ортиқча токенлар ва сервер юкламаси: Йирик тил моделлари (LLM) учун ҳар бир қўшимча сўз мураккаб дастурий код сингари қайта ишланадиган токен ҳисобланади. Сўровларга киритилган ортиқча хушмуомалалик иборалари қўшимча ҳисоблаш қувватини талаб қилади;

  • Электр ва сув исрофи: Ҳар бир беҳуда сўров маълумотлар марказларидаги (дата-марказлар) график процессорлар ва видеокарталарнинг кўпроқ электр энергияси сарфлашига олиб келади. Шу билан бирга, қизиб кетган серверларни совутиш учун минглаб литр тоза сув сарфланади;

  • Давлат бюджети тежалиши: Миллионлаб промптлардаги ортиқча сўзлар олиб ташланса, рақамли инфратузилмага кетадиган реал давлат маблағлари сезиларли даражада иқтисод қилинади.

Давлат хизматчиларига қўйилган янги мажбурий талаблар

Ҳукумат фармойиши билан британиялик амалдорлар учун сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича қатъий стандартлар тасдиқланди:

  • Қисқа ва аниқ промптлар: Сўровлар максимал даражада лўнда, содда ва ортиқча кириш-чиқиш сўзларисиз шакллантирилиши шарт;

  • «Ўзим қила оламанми?» тести: Давлат хизматчилари чат-ботни очишдан олдин ўзига: «Ушбу вазифани бажариш учун сунъий интеллект ҳақиқатан ҳам керакми ёки буни ўзим уддалай оламанми?» деган саволни бериши мажбурий этиб белгиланди.

Буюк Британиянинг ушбу тажрибаси замонавий дунёда сунъий интеллектдан мақсадли ва тежамкор фойдаланиш экологик кун тартибининг муҳим шартига айланиб бораётганини кўрсатмоқда.

Британия ҳукуматсунъий интеллект чат-ботлариLLMэкологик таъсир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Reddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқдаReddit сунъий интеллектга қарши курашда LLM технологиясидан фойдаланмоқда6 июл 20:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилди16 июн 18:27Сунъий интеллект хотираси самарасиз бўлиб чиқди: Тенуре лойиҳаси 95 фоиз хатоликни аниқладиСунъий интеллект хотираси самарасиз бўлиб чиқди: Тенуре лойиҳаси 95 фоиз хатоликни аниқлади6 июн 05:55Wildberries товарларни қидириш учун сунъий интеллект ёрдамчисини ишга туширдиWildberries товарларни қидириш учун сунъий интеллект ёрдамчисини ишга туширди4 июн 20:55Beeline фирибгарларга қарши: Кибербувига Кибербола ҳамроҳлик қиладиBeeline фирибгарларга қарши: Кибербувига Кибербола ҳамроҳлик қилади3 июн 14:20ЗероДрифт сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун 10 млн доллар жалб қилдиЗероДрифт сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун 10 млн доллар жалб қилди2 июн 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда