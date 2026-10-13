Британия ҳукумати чат-ботлар билан муомала қилиш бўйича чеклов жорий этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк Британияда давлат хизматчиларига сунъий интеллект чат-ботлари билан мулоқотда "илтимос" ва "раҳмат" каби сўзларни ишлатиш тақиқланди.
- Бу чеклов ортиқча токенлар ва сервер юкламаси орқали электр ва сув сарфини камайтириш, ҳамда давлат буджетини тежаш мақсадида жорий этилди.
- Амалдорлар энди сунъий интеллектга мурожаат қилишдан олдин вазифани ўзлари бажара оладими ёки йўқлигини аниқлаши шарт.
Буюк Британияда давлат хизматчиларининг сунъий интеллект чат-ботлари билан ишлаш тартибига кутилмаган қатъий чеклов киритилди. Ҳукумат томонидан қабул қилинган янги кўрсатмага кўра, амалдорларга нейротармоқлар билан суҳбатда хушмуомалалик қилиш, жумладан, «илтимос» ва «раҳмат» каби сўзларни ишлатиш расман тақиқланди.
Дастлаб кулгили туйилиши мумкин бўлган ушбу қарор ортида улкан молиявий харажатлар ва глобал экологик муаммолар ётибди.
Бир оғиз «раҳмат» нега пул туради ва табиатга зарар етказади?
Сунъий интеллект тизимлари инсон онгига эмас, балки улкан ҳисоблаш алгоритмларига асосланган:
Ортиқча токенлар ва сервер юкламаси: Йирик тил моделлари (LLM) учун ҳар бир қўшимча сўз мураккаб дастурий код сингари қайта ишланадиган токен ҳисобланади. Сўровларга киритилган ортиқча хушмуомалалик иборалари қўшимча ҳисоблаш қувватини талаб қилади;
Электр ва сув исрофи: Ҳар бир беҳуда сўров маълумотлар марказларидаги (дата-марказлар) график процессорлар ва видеокарталарнинг кўпроқ электр энергияси сарфлашига олиб келади. Шу билан бирга, қизиб кетган серверларни совутиш учун минглаб литр тоза сув сарфланади;
Давлат бюджети тежалиши: Миллионлаб промптлардаги ортиқча сўзлар олиб ташланса, рақамли инфратузилмага кетадиган реал давлат маблағлари сезиларли даражада иқтисод қилинади.
Давлат хизматчиларига қўйилган янги мажбурий талаблар
Ҳукумат фармойиши билан британиялик амалдорлар учун сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича қатъий стандартлар тасдиқланди:
Қисқа ва аниқ промптлар: Сўровлар максимал даражада лўнда, содда ва ортиқча кириш-чиқиш сўзларисиз шакллантирилиши шарт;
«Ўзим қила оламанми?» тести: Давлат хизматчилари чат-ботни очишдан олдин ўзига: «Ушбу вазифани бажариш учун сунъий интеллект ҳақиқатан ҳам керакми ёки буни ўзим уддалай оламанми?» деган саволни бериши мажбурий этиб белгиланди.
Буюк Британиянинг ушбу тажрибаси замонавий дунёда сунъий интеллектдан мақсадли ва тежамкор фойдаланиш экологик кун тартибининг муҳим шартига айланиб бораётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…