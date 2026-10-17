Туркияда 8 йил ертўлада сақланган ва икки фарзандни дунёга келтирган ўзбекистонлик аёл қутқарилди

·3·Жамият
Туркияда 8 йил ертўлада сақланган ва икки фарзандни дунёга келтирган ўзбекистонлик аёл қутқарилди

Ўзбекистонлик аёл Туркияга энага бўлиб ишлаш учун кетган, бироқ у ерда саккиз йил давомида тутқунликда сақланиб, жинсий эксплуатацияга мажбурланган. Аёл Ўзбекистонга қайтарилганида унинг вазни атиги 32 килограмм бўлган. Бу ҳақда Одам савдосига қарши курашиш маркази директори ўринбосари Дилфуза Шодиева маълумот берган.

Xабарга кўра, аёл Туркияда ертўлада сақланган ва шу вақт ичида икки фарзандни дунёга келтирган. У полиция томонидан ўтказилган махсус тадбир давомида аниқланган.

Шодиеванинг маълумотларига кўра, аёлни энагалик иши ваъдаси билан чет элга олиб кетишган. Хабарда уни ўз қариндоши алдаб олиб чиқиб кетгани ва кейинчалик сотиб юборгани ҳам қайд этилган.

Ҳозирда жабрланувчи ва унинг фарзандларига зарур ёрдам кўрсатилмоқда. Хабарда аёлнинг катта фарзанди боғчага жойлаштирилгани, кичик фарзандининг ҳужжатларини тиклаш ишлари олиб борилаётгани айтилган.

Дилфуза ШодиеваОдам савдосига қарши курашиш марказиТуркияжинсий эксплуатация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда чақалоғини 12 миллион сўмга сотмоқчи бўлган эр-хотин жазоландиҚашқадарёда чақалоғини 12 миллион сўмга сотмоқчи бўлган эр-хотин жазоланди9 октябр 15:12Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди4 сентябр 15:52Чирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилдиЧирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилди29 июн 09:50Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиХатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолди7 июл 11:57Наманган вилоятида ҳожатхонага тушиб кетган бола қутқарилдиНаманган вилоятида ҳожатхонага тушиб кетган бола қутқарилди23 май 15:0410 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди16 июл 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?