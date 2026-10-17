Туркияда 8 йил ертўлада сақланган ва икки фарзандни дунёга келтирган ўзбекистонлик аёл қутқарилди
Ўзбекистонлик аёл Туркияга энага бўлиб ишлаш учун кетган, бироқ у ерда саккиз йил давомида тутқунликда сақланиб, жинсий эксплуатацияга мажбурланган. Аёл Ўзбекистонга қайтарилганида унинг вазни атиги 32 килограмм бўлган. Бу ҳақда Одам савдосига қарши курашиш маркази директори ўринбосари Дилфуза Шодиева маълумот берган.
Xабарга кўра, аёл Туркияда ертўлада сақланган ва шу вақт ичида икки фарзандни дунёга келтирган. У полиция томонидан ўтказилган махсус тадбир давомида аниқланган.
Шодиеванинг маълумотларига кўра, аёлни энагалик иши ваъдаси билан чет элга олиб кетишган. Хабарда уни ўз қариндоши алдаб олиб чиқиб кетгани ва кейинчалик сотиб юборгани ҳам қайд этилган.
Ҳозирда жабрланувчи ва унинг фарзандларига зарур ёрдам кўрсатилмоқда. Хабарда аёлнинг катта фарзанди боғчага жойлаштирилгани, кичик фарзандининг ҳужжатларини тиклаш ишлари олиб борилаётгани айтилган.
Изоҳлар 0
…