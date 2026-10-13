“Messi +10” лойиҳаси: Лео танлаган келажакнинг 10 юлдузи кимлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси, Адидас билан ҳамкорликда, «Месси +10» лойиҳаси доирасида келажаги порлоқ деб ҳисобланган 10 нафар ёш футболчини танлаб олди.
- Ушбу рўйхатга эркаклар ва аёллар футболининг энг истеъдодли вакиллари киритилган бўлиб, улар орасида Томас Аранда (19 ёш, «Бока Хуниорс»), Макс Доумен (16 ёш, «Арсенал») ва Хлоя Сарви (17 ёш, «Челси») каби футболчилар бор.
«Интер Майами» сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси спорт бренди бўлган Adidas компанияси билан ҳамкорликдаги машҳур «Messi +10» махсус лойиҳаси доирасида келажаги энг порлоқ деб ҳисобланган 10 нафар ёш футболчини танлаб олди. Испаниянинг нуфузли Marca нашри берган хабарга кўра, мазкур рўйхатга эркаклар ва аёллар футболининг энг ёрқин истеъдодлари киритилган.
Adidas ушбу ёш авлодни «Кейинги боб шу ерда бошланади» шиори остида оммага тақдим этди, лойиҳанинг бош юзи ва маслаҳатчиси сифатида эса шахсан Лионель Месси майдонга чиқди.
Месси танлаган 10 нафар келажак юлдузи
Рўйхатга Европа ва Америка қитъасининг энг умидли, ўз ёш тоифасида юқори даража кўрсатаётган вакиллари киритилган:
Эркаклар футболи вакиллари:
Томас Аранда — «Бока Хуниорс» (Аргентина), 19 ёш;
Макс Доумен — «Арсенал» (Англия), 16 ёш;
Зейвиер Гозо — «Кристал Пэлас» (АҚШ), 19 ёш;
Хесус Родригес — «Комо» (Испания), 20 ёш;
Кес Смит — АЗ (Нидерландия), 20 ёш;
Хилберто Мора — «Тихуана» (Мексика), 17 ёш;
Жан Узун — «Айнтрахт» (Германия), 20 ёш.
Аёллар футболи вакиллари:
Хлоя Сарви — «Челси» (Англия), 17 ёш;
Жованна Ваксман — «Лион» (Бразилия), 17 ёш;
Лотта Вреде — «Ҳамбург» (Германия), 18 ёш.
Месси омили ва бу ташаббуснинг аҳамияти
Лойиҳа расмий мукофот ёки турнир рейтинги бўлмаса-да, унинг дунё футболидаги ўрни беқиёс:
Глобал диққат маркази: «Бу лойиҳа расмий рейтингдан кўра, кўпроқ ёш истеъдодларни кашф этиш ва қўллаб-қувватлашга қаратилган. Аммо аргентиналик юлдузнинг бу жараёнда бевосита қатнашиши рўйхатдаги ҳар бир футболчига бўлган эътиборни бир зумда бир неча баробарга оширади», — деб ёзади Marca;
Ишонч белгиси: Дунёнинг энг буюк футболчиларидан бири томонидан тан олиниш мазкур ёш иқтидорлар учун катта футбол чўққиларини забт этишда кучли мотивация ва ўзига хос трамплин вазифасини ўтайди.
Изоҳлар 0
…