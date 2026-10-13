“Messi +10” лойиҳаси: Лео танлаган келажакнинг 10 юлдузи кимлар?

·10·Спорт
“Messi +10” лойиҳаси: Лео танлаган келажакнинг 10 юлдузи кимлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси, Адидас билан ҳамкорликда, «Месси +10» лойиҳаси доирасида келажаги порлоқ деб ҳисобланган 10 нафар ёш футболчини танлаб олди.
  • Ушбу рўйхатга эркаклар ва аёллар футболининг энг истеъдодли вакиллари киритилган бўлиб, улар орасида Томас Аранда (19 ёш, «Бока Хуниорс»), Макс Доумен (16 ёш, «Арсенал») ва Хлоя Сарви (17 ёш, «Челси») каби футболчилар бор.

«Интер Майами» сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси спорт бренди бўлган Adidas компанияси билан ҳамкорликдаги машҳур «Messi +10» махсус лойиҳаси доирасида келажаги энг порлоқ деб ҳисобланган 10 нафар ёш футболчини танлаб олди. Испаниянинг нуфузли Marca нашри берган хабарга кўра, мазкур рўйхатга эркаклар ва аёллар футболининг энг ёрқин истеъдодлари киритилган.

Adidas ушбу ёш авлодни «Кейинги боб шу ерда бошланади» шиори остида оммага тақдим этди, лойиҳанинг бош юзи ва маслаҳатчиси сифатида эса шахсан Лионель Месси майдонга чиқди.

Месси танлаган 10 нафар келажак юлдузи

Рўйхатга Европа ва Америка қитъасининг энг умидли, ўз ёш тоифасида юқори даража кўрсатаётган вакиллари киритилган:

Эркаклар футболи вакиллари:

  • Томас Аранда — «Бока Хуниорс» (Аргентина), 19 ёш;

  • Макс Доумен — «Арсенал» (Англия), 16 ёш;

  • Зейвиер Гозо — «Кристал Пэлас» (АҚШ), 19 ёш;

  • Хесус Родригес — «Комо» (Испания), 20 ёш;

  • Кес Смит — АЗ (Нидерландия), 20 ёш;

  • Хилберто Мора — «Тихуана» (Мексика), 17 ёш;

  • Жан Узун — «Айнтрахт» (Германия), 20 ёш.

Аёллар футболи вакиллари:

  • Хлоя Сарви — «Челси» (Англия), 17 ёш;

  • Жованна Ваксман — «Лион» (Бразилия), 17 ёш;

  • Лотта Вреде — «Ҳамбург» (Германия), 18 ёш.

Месси омили ва бу ташаббуснинг аҳамияти

Лойиҳа расмий мукофот ёки турнир рейтинги бўлмаса-да, унинг дунё футболидаги ўрни беқиёс:

  • Глобал диққат маркази: «Бу лойиҳа расмий рейтингдан кўра, кўпроқ ёш истеъдодларни кашф этиш ва қўллаб-қувватлашга қаратилган. Аммо аргентиналик юлдузнинг бу жараёнда бевосита қатнашиши рўйхатдаги ҳар бир футболчига бўлган эътиборни бир зумда бир неча баробарга оширади», — деб ёзади Marca;

  • Ишонч белгиси: Дунёнинг энг буюк футболчиларидан бири томонидан тан олиниш мазкур ёш иқтидорлар учун катта футбол чўққиларини забт этишда кучли мотивация ва ўзига хос трамплин вазифасини ўтайди.

Лионель МессиMessi+10AdidasЮш футболчилар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Adidas таглик қаттиқлигини ўзгартириш мумкин бўлган кроссовка прототипини намойиш этдиAdidas таглик қаттиқлигини ўзгартириш мумкин бўлган кроссовка прототипини намойиш этди2 октябр 21:06«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар12 август 19:14Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)25 июл 18:04"Бавария" PSJ билан ўйин олдидан янги уй либосини тақдим этди"Бавария" PSJ билан ўйин олдидан янги уй либосини тақдим этди4 май 13:13"Бавария" клуби 2026-2027 йилги мавсум учун ўзининг янги либосларини тақдим этади"Бавария" клуби 2026-2027 йилги мавсум учун ўзининг янги либосларини тақдим этади30 апрел 14:57"Астон Вилла" 2026-27-йилги мавсум учун либослар дизайнини бутунлай ўзгартиради"Астон Вилла" 2026-27-йилги мавсум учун либослар дизайнини бутунлай ўзгартиради28 апрел 05:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди