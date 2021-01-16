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Шомуродов ва Баделнинг голлари "Женоа"ни мағлубиятдан қутқариб қолди
Италия А Сериясининг 23-туридан ўрин олган "Женоа" ва "Верона" ўртасидаги баҳс якунланди. Мазкур учрашувда жамоалар 2:2 ҳисобида жанговар дурангга имзо чекди.
Учрашувни захирада бошлаган Шомуродов иккинчи бўлимда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 1та гол ёздириб қўйди. 48-дақиқада Элдор ҳимоячининг хатосидан сўнг рақиб посбонини осонликча ортда қолдирди.
Шу тариқа, онлайн жадвалда "Верона" ушбу дурангдан сўнг 34 очко билан 9-ўринда қолган бўлса, "Женоа" 26 очко тўплаган ҳолда 11-ўринни эгаллаб турибди.
"Женоа" – "Верона" 2:2
Голлар: Илич (17, 0:1), Шомуродов (49, 1:1), Фараони (61, 1:2), Бадель (90+5, 2:2).
"Женоа" – Перин, Чиборра (Пеллегрини, 46), Масьелло, Кришито, Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Зайц (Шомуродов, 46), Стротман (Пандев, 67), Пьяца (Ровелла, 55), Дестро (Скамакка, 67).
"Верона" – Сильвестри, Гюнтер, Ловато (Четин, 46), Маньяни, Фараони (Роналду Виейра, 68), Тамез, Лазович, Дзакканьи, Илич, Барак, Лазанья.
Огоҳлантириш: Стротман (57), Четин (74). “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Учрашувни захирада бошлаган Шомуродов иккинчи бўлимда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 1та гол ёздириб қўйди. 48-дақиқада Элдор ҳимоячининг хатосидан сўнг рақиб посбонини осонликча ортда қолдирди.
Шу тариқа, онлайн жадвалда "Верона" ушбу дурангдан сўнг 34 очко билан 9-ўринда қолган бўлса, "Женоа" 26 очко тўплаган ҳолда 11-ўринни эгаллаб турибди.
"Женоа" – "Верона" 2:2
Голлар: Илич (17, 0:1), Шомуродов (49, 1:1), Фараони (61, 1:2), Бадель (90+5, 2:2).
"Женоа" – Перин, Чиборра (Пеллегрини, 46), Масьелло, Кришито, Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Зайц (Шомуродов, 46), Стротман (Пандев, 67), Пьяца (Ровелла, 55), Дестро (Скамакка, 67).
"Верона" – Сильвестри, Гюнтер, Ловато (Четин, 46), Маньяни, Фараони (Роналду Виейра, 68), Тамез, Лазович, Дзакканьи, Илич, Барак, Лазанья.
Огоҳлантириш: Стротман (57), Четин (74). “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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