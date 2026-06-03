Stellantis va JLR hamkorligi: AQSH bozoridagi yangi strategiya

·55·Avto
Stellantis va JLR hamkorligi: AQSH bozoridagi yangi strategiya

21-may kuni boʻlib oʻtgan Stellantis investorlar kunida eng shov-shuvli yangiliklardan biri eʼlon qilindi. 14 ta brendni birlashtirgan gigant kompaniya JLR (Jaguar Land Rover) bilan AQSH bozoriga yoʻnaltirilgan mahsulot va texnologiyalarni rivojlantirishda hamkorlik qilayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu strategik hamkorlik orqali tomonlar mahsulot tannarxini pasaytirish va texnologik jarayonlarni optimallashtirishni maqsad qilgan. Biroq, rasmiy bayonotdan soʻng kompaniya rahbarlari tafsilotlarni ochiqlashmadi, bu esa avtomobil olamida turli taxminlarning koʻpayishiga sabab boʻldi.

Ekspertlar orasida ushbu hamkorlik qanday koʻrinishda boʻlishi haqida qizgʻin bahslar ketmoqda. Ayrim tahlilchilar kelajakda Jeep platformasiga asoslangan Land Rover modellarini koʻrishimiz mumkinligini taxmin qilishmoqda.

JLR uchun AQSH bozori hayotiy muhim ahamiyatga ega. Stellantis bilan hamkorlik Britaniya brendiga Amerika bozoridagi pozitsiyasini mustahkamlashga va ishlab chiqarish quvvatlaridan samaraliroq foydalanishga yordam berishi kutilmoqda.

StellantisJLRLand RoverJeepAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi