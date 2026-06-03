Stellantis va JLR hamkorligi: AQSH bozoridagi yangi strategiya
21-may kuni boʻlib oʻtgan Stellantis investorlar kunida eng shov-shuvli yangiliklardan biri eʼlon qilindi. 14 ta brendni birlashtirgan gigant kompaniya JLR (Jaguar Land Rover) bilan AQSH bozoriga yoʻnaltirilgan mahsulot va texnologiyalarni rivojlantirishda hamkorlik qilayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu strategik hamkorlik orqali tomonlar mahsulot tannarxini pasaytirish va texnologik jarayonlarni optimallashtirishni maqsad qilgan. Biroq, rasmiy bayonotdan soʻng kompaniya rahbarlari tafsilotlarni ochiqlashmadi, bu esa avtomobil olamida turli taxminlarning koʻpayishiga sabab boʻldi.
Ekspertlar orasida ushbu hamkorlik qanday koʻrinishda boʻlishi haqida qizgʻin bahslar ketmoqda. Ayrim tahlilchilar kelajakda Jeep platformasiga asoslangan Land Rover modellarini koʻrishimiz mumkinligini taxmin qilishmoqda.
JLR uchun AQSH bozori hayotiy muhim ahamiyatga ega. Stellantis bilan hamkorlik Britaniya brendiga Amerika bozoridagi pozitsiyasini mustahkamlashga va ishlab chiqarish quvvatlaridan samaraliroq foydalanishga yordam berishi kutilmoqda.
…