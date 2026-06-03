Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildi

·75·Avto
Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildi
Audio versiyasi

Fiat kompaniyasi oʻzining yangi Grizzly modelini rasman namoyish etdi. Ushbu avtomobil Grande Panda modelining kattaroq versiyasi boʻlib, Yevropaning muhim C-segmentida brend mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi. Stellantis strategik yangilanishi doirasida koʻrsatilgan ushbu model joriy yil yakunida ikki xil kuzov turida — klassik SUV va sportnamo Fastback koʻrinishida sotuvga chiqadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Fiat bosh direktori Olivier Françoisning taʼkidlashicha, ushbu hamyonbop oilaviy krossover brend savdo qiladigan uchta asosiy mintaqa: Yevropa, Lotin Amerikasi hamda Yaqin Sharq va Afrika bozorlari uchun moʻljallangan. Grizzly modeli Panda va Grande Panda oilasini toʻldirsa-da, u Fiat daromadlari va nufuzini oshirishga qaratilgan mutlaqo yangi darajadagi avtomobildir.

Yangi krossover Stellantis guruhining Smart Car platformasida qurilgan boʻlib, u Citroën C3 Aircross va Vauxhall Frontera kabi modellarga texnik jihatdan yaqin turadi. Biroq, Grizzly oʻzining raqobatchilaridan biroz yirikroq — uning uzunligi 4,5 metrgacha yetadi, C3 Aircross va Frontera esa 4,4 metrdan sal qisqaroqdir.

Texnik xususiyatlariga koʻra, Grizzly xaridorlarga Grande Panda kabi bir nechta tanlovni taklif etadi: benzinli dvigatel, gidrid tizimi va toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan elektromobil versiyalari mavjud boʻladi. Bu Fiat brendining hamyonbop avtomobillar bozoridagi ulushini kengaytirish strategiyasining bir qismidir.

Shuningdek, Fiat kelajakda yana bir qator yangiliklarni rejalashtirmoqda. Ular orasida Citroën Ami bazasidagi Topolino modelidan yuqori turuvchi toʻrt oʻrindiqli mikrokar va 1980-yillardagi original Panda uslubida yaratilgan yangi shahar elektromobili bor. Ushbu hamyonbop elektromobillar Stellantis guruhining Italiyadagi Pomigliano zavodida ishlab chiqarilishi kutilmoqda.

FiatGrizzlyGrande PandaKrossoverStellantis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildi – Zamin.uz, 03.06.2026